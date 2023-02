Silberbauer, Jægersborggade 40

Okay. Måske er Silberbauer ikke så budgetvenlig, som de to andre steder. Det kan dog godt lade sig gøre at nyde de franske herligheder på Jægersborggade uden at springe budgettet.

Det opmærksomme madøre ved måske allerede, at Silberbauer næsten dagligt lægger et billede ud af dagens menukort på deres Instagram-historie. Du kan eksempelvis få deres blåmuslinger med aïoli for 55 kr. – mums!