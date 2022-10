På Nørrebro finder du det lille spisested, Poulette, som er et fabelagtigt supplement til vinbaren Pompette, der ligger lige ved siden af. Poulette serverer fried chicken sandwiches, der på rekord tid er blevet en go-to, når du skal have mad på farten uden at gå på kompromis med kvaliteten. Du kan dog også spise din sandwich på stedet - hvilket mange gør efter at have fået et par glas naturvin på Pompette. Den klassiske kyllingesandwich kan du nyde til beskedne 85 kr.

Adresse: Møllegade 1, 2200 København N.