De bedste koreanske spisesteder i København

Propaganda er en af de mest hippe koreanske spisesteder i København. Her går kimchi og Instagram for alvor hånd i hånd. Propaganda gør en dyd ud af at skabe en personlig udgave af deres egne favoritter fra det koreanske køkken – både hvad angår mad og cocktails.

Derudover har de også et sublimt vinkort. I weekenden er stemningen festlig, og det er derfor også et oplagt sted at søge hen, hvis du vil spise dig mæt i koreanske favoritter, inden du skal i byen med dine venner eller veninder. Restauranten er startet af Barabba-kokken, Youra Kim, og hans partner, Riccardo Marcon, der arbejder som sommelier og restauratør.

Adresse: Vester Farimagsgade 2, 1606 København