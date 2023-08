Ny hip sandwichbiks kæler for detaljen

Abrikos er navnet på byens nyeste fancy-københavner-sandwich sted – en splinterny forretning med central beliggenhed et stenkast fra Nørreport station.

Selv kalder det det en "slow fastfood-sandwich", hvilket refererer til det gastronomiske niveau, som Kristina, Mathias og Andrea ønsker at løfte sandwich til. Hver eneste sandwich er gennemtænkt fra bunden – du kan blandt andet glæde dig til at prøve deres sandwich med æggesalat. Ægget i midten er syltet og smilende hver eneste gang. Derudover er der øje for detaljen, hvad angår det æstetiske univers.

Der er dog ikke blot æggesalat på menuen, du kan også se frem til at prøve en sandwich med skinke og ost, laks og rogn, cordon bleu, agurk og flødeost samt deres vegetariske og veganske udvalg.

Udover smag og æstetik har teamet bag Abrikos et øget fokus på arbejdsvilkårene, der gennem mange år har haft ry for at være tvivlsomme i restaurationsbranchen.

Adresse:

Nørregade 38, 1165 København K.