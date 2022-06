Fra pizzeriaer til hjemmelavede pizzaer

Siden pizzaen kom til Danmark op gennem 1970-80'erne, er spisen af italiensk afstamning blevet mere og mere populær i mange danske husholdninger.

Ikke nok med at pizza er blevet en populær spise på restauranter, de er også mere end velegnede som takeaway – hvad enten det er til at tage med hjem i sofaen med en god serie eller med ud i parken akkompagneret af et køligt glas vin.

Ligesom surdejsbrødet ikke længere er forbeholdt bagerierne, men derimod i højere grad bliver produceret derhjemme, er pizzaen efterhånden også blevet så eftertragtet en spise, at flere selv giver sig i kast med deres egne pizza-opskrifter på lækre hjemmelavede pizzaer – nogle er endda så engagerede, at de sågar anskaffer sig en pizzasten for den rette sprøde bund. Men selvom hjemmelavede pizzaer har sin charme, er det svært at opnå samme resultat som pizzeriaerne, der ofte bager pizzaerne i en traditionel stenovn.

Hvad end du er til en traditionel pizza margherita eller tør vove dig ud i en opdateret surdejspizza med alternativ topping, byder landets restauranter på et bredt udvalg af den italienske klassiker.

Nedenfor har vi udvalgt en række af Københavns bedste pizzaer til dig. Har du mon prøvet dem alle? Ellers kan du med fordel begynde fra en ende af.