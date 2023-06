Weekendtip: Oplev Københavns største roséfestival

Du er inviteret, når Københavns største roséfestival endnu engang slår dørene op på The Plant i København. Festivalen er det perfekte samlingspunkt for rosé-entutiaster, der valfarter fra hele landet for at opleve en storslået weekend med sommerens bedste dråber.

Billetterne fungerer således, at man tilmelder sig en session på to timer. En billet dækker entréen til mere end 1.000 kvadratmeter spækfyldt af dygtige stadholdere. Derudover får du 10 poletter til smagninger af dét det hele drejer sig om – nemlig vinen. Ydermere får du en festivalplakat og et lod i rosékonkurrencen.