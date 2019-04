Anya Taylor-Joy: Det vitgtigste skønhedsråd, jeg nogensinde har fået

Hvad er det bedste skønhedsråd, du har fået?

“At acceptere de ting ved dig selv, som er anderledes, i stedet for at gemme dem væk. Som barn blev jeg mobbet, fordi mine øjne var så store og sad langt fra hinanden – i dag er de mit vigtigste kendetegn som skuespiller.”

Har du en signaturparfume, eller skifter du mellem flere dufte?

“Jeg elsker idéen om, at din duft er et slags fingeraftryk, folk altid vil forbinde med dig. Lige siden jeg fandt min favorit, har jeg været loyal over for den. Det tætteste, jeg kommer på at skifte duft, er, når jeg skal spille en ny rolle. Så tilsætter jeg lidt essentielle olier, så duften passer bedre til karakteren.”