De 5 bedste steder til en hurtig frokost i København

Hos Ramen To Biiru er hovedattraktionen ifølge os den japanske miso-suppe med en masse lækre toppings – både grøntsager, kød og soya-æg. Stedet er vant til mange gæster på en og samme tid, så her kan du forvente en lækker og hurtig frokost i København. Ramen to Biiru findes et utal af steder i København: Nørrebro, Østerbro, Frederiksberg, Valby, Vesterbro og Københavns Lufthavn – så der er rig mulighed for at nyde en hurtig frokost her.

Find deres instagram her.