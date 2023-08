Det første, vi kommer til at tænke på, når vi snakker sanser og spisesteder, er selvfølgelig synssansen. Øjnene tager jo altid den første bid, og hvem elsker ikke en smuk tallerken? Men tallerkenkunst er ikke everything – restaurantrummet og især udsigten er også med til at skabe den fulde, synsstimulerende oplevelse, så derfor tænker vi, at @grospiseri på Østerbro, hvor man sidder i et drivhus på en tagterrasse, og @restaurantlyst i Vejle med udsigt til Vejle Fjord er oplagte destinationer i den forbindelse. Men vi drømmer også om at besøge cocktailbaren @gedulgt i Århus, hvor de disker op med drinks, der trodser tyngdekraften og har form af skyer, candyfloss og alt muligt sejt.