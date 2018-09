Vi skal passe godt på vores dyrebare natur – det er der sådan set ikke noget nyt i. Men i dag har du en ekstra god anledning til at tage dig sammen, da 15. september markerer den globale oprydningsdag World Cleanup Day i 113 lande.

World Cleanup Day startede i Estland for 10 år siden, hvor en bevægelse af samme navn tog ud i naturen og samlede kilovis af ulovligt dumpet affald. Hvert år ender otte millioner tons plastikforurening i verdenshavene, hvilket har store konsekvenser for naturen, men bestemt også for os mennesker.

Plastikforureningen bliver nemlig infiltreret i vores drikkevand og er for nylig blevet sporet i fødevarer så som fisk og skaldyr – det lyder ikke så lækkert, vel? Desuden frygter man, at plastikpartiklerne har fundet vej til vores øl, vin og honning.