Nyt pariser-spisested serverer fransk bistromad for en slik

Du kan blandt bestille en gang fritter for 24 kroner, mæske dig i creme brulé til dessert for 30 kroner eller spise dig mæt til aftensmad i en saftig steak frites med kryddersmør for 124 kroner.

Priserne er rørende, hvilket lader til at være gået op for mange allerede. Du skal nemlig være hurtig, hvis du vil have et bord til aftensmad. Der er dog rig mulighed for at prøve den nye franske bistro, da de både har et vist antal pladser til walk-ins. Derudover er der endnu også mange ledige tider til frokost – både i hverdagene og weekenden.

